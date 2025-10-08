Kering: Luca de Meo met en ordre de bataille les dirigeants du groupe de luxe

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le nouveau directeur général du groupe de luxe Kering Luca de Meo doit échanger avec les principaux managers du groupe, soit plusieurs centaines de dirigeants, après leur prise de connaissance d'un mémo proposant plusieurs pistes de travail pour relancer le groupe, a appris l'AFP mercredi, confirmant une information de La Lettre.

Cette réunion prendra la forme d'une visioconférence, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Dans ce mémo, rédigé cet été par Luca de Meo avant même sa prise de fonction le 15 septembre, l'Italien pose son diagnostic concernant Kering, propriétaire des marques Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga, et propose "plus d'une dizaine de pistes de travail" pour redresser le groupe en difficulté, selon La Lettre.

Parmi ces pistes, Luca de Meo envisage notamment de "remettre le client au centre pour ne plus dépendre de la seule vision du directeur artistique".

Il estime, selon La Lettre, que la vision des directeurs artistiques est "parfaite pour les 20% de produits les plus créatifs et emblématiques d'une collection", mais que "pour les 80% restants de petite maroquinerie, chaussures et prêt-à-porter portable, il faudra insuffler le bon sens qui prévaut dans les industries de biens de consommation, soit la compréhension précise des attentes des consommateurs."

Selon le média spécialisé, Luca de Meo souhaite avant tout, "gagner en vitesse" et aurait "l'intention de faire passer le temps moyen de sortie d'un produit de luxe, entre le coup de crayon du croquis et sa mise en rayon, d'un an à six mois".

"La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai", avait déclaré Luca de Meo le jour de sa nomination le 9 septembre. "Cela exigera des choix clairs et forts", avait-il prévenu. "Nous devrons continuer à nous désendetter et, là où cela s'impose, rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques".

Moins d'une semaine après, le jour même de sa prise de fonction, le 15 septembre, le nouveau directeur général avait réuni quelque 250 managers du groupe dont les directeurs artistiques pour lancer son mandat, a précisé à l'AFP la source proche du dossier, confirmant cette information de La Lettre.

Une vidéo très courte a également été diffusée ce jour-là sur le réseau interne à destination de tous les salariés, selon la même source.