Grippe: la Haute autorité de santé va se prononcer sur l'obligation vaccinale des personnels de santé

Des affiche de la campagne pour la vaccination contre la grippe le 14 janvier 2025, à Nancy ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La Haute autorité de santé (HAS) a été saisie par le ministère de la Santé afin d’émettre une recommandation sur une obligation vaccinale en 2026 contre la grippe des professionnels de santé exerçant dans les structures hospitalières et médicosociales.

"Nous avons une saisine sur l'obligation vaccinale des professionnels de santé", émanant du ministère démissionnaire, a indiqué le président de l'institution, Lionel Collet, au cours d'une conférence de presse.

En 2023, la HAS s'était montrée réservée sur l'obligation vaccinale, faute de données épidémiologiques en France concernant les grippes contractées en établissements, a-t-il rappelé.

Dans la mesure où des données sur l'impact des infections grippales survenues en établissements de soins sont désormais disponibles et "en cours d'analyse", la HAS va s'en servir pour trancher sur le sujet au "deuxième trimestre 2026", a précisé M. Collet.

L'obligation vaccinale contre la grippe des professionnels de santé a été suspendue par décret en 2006 sous le gouvernement de Dominique de Villepin alors que Xavier Bertrand occupait le poste de ministre de la Santé.

Il suffirait "de lever la suspension" par décret pour rétablir cette obligation inscrite dans la loi, selon M. Collet.

La campagne de vaccination en France contre cette maladie doit commencer le 14 octobre.

Les représentants de Santé publique France (SpF) comme du ministère de la Santé ont fortement encouragé à se faire vacciner à la fois contre le Covid et la grippe, particulièrement virulente la saison dernière avec plus de 17.000 décès estimés.

Cette flambée de l'épidémie et son fort impact sur les hôpitaux avait relancé la question sensible d'une possible obligation vaccinale des soignants.

Bien que fortement recommandée par les autorités, la vaccination contre la grippe demeure minoritaire parmi les professionnels de santé en France.

La vaccination anti-Covid exigée des soignants sous peine de suspension pendant la pandémie de Covid 19, de l'automne 2021 au printemps 2023, avait créé de vives tensions.