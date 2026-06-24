La stratégie de Mamdani a porté ses fruits. Les points à retenir des primaires de mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après l'annonce des résultats)

* Mamdani réussit à faire basculer les démocrates vers la gauche

* Lawler, candidat républicain en position de faiblesse, affrontera une “Hellcat” en novembre

* Trump se couvre quant à ses soutiens en Caroline du Sud

par Nolan D. McCaskill

Les soutiens apportés par le maire de New York, Zohran Mamdani, ont pesé lourd dans trois primaires législatives mardi, alors qu’il a mis à profit sa popularité pour aider à remplacer deux démocrates sortants par des challengers plus à gauche sur des questions telles qu’Israël et l’immigration.

La liste de candidats de Mamdani, liés aux Socialistes démocrates d’Amérique, a balayé les démocrates sortants de la région, offrant une victoire éclatante à ce maire de 34 ans.

L’ancien contrôleur financier de la ville de New York, Brad Lander, a battu le député Dan Goldman dans une circonscription du sud de Manhattan; la députée Claire Valdez a battu le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso, pour un siège laissé vacant par la députée Nydia Velazquez, qui prend sa retraite; et la militante Darializa Avila Chevalier a battu de justesse le député Adriano Espaillat, membre du Congrès depuis cinq mandats et président du Caucus hispanique.

Tous trois devraient remporter leurs élections en novembre, ce qui pourrait compliquer la tâche du chef de file démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, pressenti pour devenir le prochain président de la Chambre si les démocrates remportent le contrôle de la Chambre des représentants.

L’arrivée de trois nouveaux élus démocrates au Congrès, sans allégeance à l’establishment démocrate, donnera aux républicains de nouveaux arguments pour dépeindre le parti comme un groupe de radicaux emportés par le socialisme. Outre New York, le Maryland et l’Utah ont tous deux organisé des primaires mardi, ainsi qu’un second tour des élections au poste de gouverneur en Caroline du Sud .

Voici ce qui s’est passé:

MAMDANI CONTRE JEFFRIES, DÉPUTÉS DÉMOCRATES

Trois candidats soutenus par Mamdani ont remporté mardi soir leurs primaires à la Chambre des représentants, renforçant ainsi le poids des Socialistes démocrates d’Amérique (Democratic Socialists of America), qui comptent désormais plusieurs membres au Congrès, et étendant leur influence sur l’aile gauche du Parti démocrate. Ces résultats ont été largement interprétés comme un glissement vers la gauche de la délégation new-yorkaise au Congrès, avertissant les élus sortants qu’ils sont vulnérables s’ils ne sont pas en phase avec les électeurs libéraux, mécontents des positions centristes sur l’immigration, Israël et Trump.

La question est désormais de savoir comment ces nouveaux élus s’intégreront au groupe parlementaire démocrate de la Chambre des représentants, qui pourrait disposer d’une majorité très étroite. Les républicains ont eu du mal à gouverner avec des majorités infimes à la Chambre et au Sénat.

Mike Marinella, porte-parole de la branche électorale des républicains à la Chambre des représentants, a qualifié cette soirée de mardi de “nuit où l’establishment démocrate s’est officiellement rendu face à Zohran Mamdani et à l’aile socialiste de son parti”.

UNE “HELLCAT” POUR AFFRONTER LAWLER Les démocrates de New York ont désigné Cait Conley , vétérane de guerre et experte en sécurité nationale, membre du groupe “Hellcat” regroupant des femmes vétérans se présentant aux élections, pour affronter le représentant républicain Mike Lawler dans la 17e circonscription de New York, une circonscription indécise ciblée par les démocrates.

Lawler est considéré comme le républicain le plus vulnérable du Congrès; il représente une circonscription remportée par la candidate démocrate Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024, bien qu’il ait toujours obtenu de bons résultats, s’imposant à deux reprises dans une circonscription à tendance démocrate.

Alors que le contexte politique actuel favorise les démocrates à l’échelle nationale, Lawler abordera le scrutin général avec une avance de 3 millions de dollars en liquidités sur Conley.

LASHER REMPORTE UN SIÈGE VACANT TRÈS CONVOITÉ

Le député Micah Lasher a battu son collègue Alex Bores lors d’une primaire très disputée pour l’investiture démocrate visant à succéder au représentant Jerry Nadler, qui prend sa retraite, dans la 12e circonscription de New York.

Jack Schlossberg, descendant de la famille Kennedy, a terminé loin derrière en troisième position, devant George Conway, un ancien avocat républicain devenu critique de Trump, dont l’ex-épouse a conseillé le président pendant son premier mandat.

Cette circonscription a été le théâtre de la primaire au Congrès la plus coûteuse de New York, avec des dizaines de millions de dollars dépensés en publicité. Le Stand for New York PAC, un super PAC financé par l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, a dépensé plus de 10 millions de dollars pour soutenir Lasher. Think Big, un super PAC favorable à l’IA, a dépensé près de 8 millions de dollars contre Bores, qui était soutenu par trois autres super PAC.

Lasher sera le grand favori pour être élu au Congrès en novembre.

TRUMP ÉVITE UNE NOUVELLE DÉFAITE LORS DES PRIMAIRES APRÈS UN DOUBLE SOUTIEN

Le premier choix de Trump dans la course au poste de gouverneur de Caroline du Sud a perdu le second tour mardi. La vice-gouverneure Pamela Evette accusait un retard de plus de 30 points sur le procureur général Alan Wilson lorsque les résultats ont été annoncés, environ une demi-heure après la fermeture des bureaux de vote.

Evette était arrivée en tête lors de la primaire initiale du 9 juin, mais elle était devancée par Wilson de plus de dix points dans tous les sondages du second tour. Deux des candidats au poste de gouverneur soutenus par Trump ont perdu l’investiture républicaine ce mois-ci dans l’Iowa et en Géorgie. Mais Trump peut tout de même se targuer d’avoir soutenu le vainqueur en Caroline du Sud.

Le président avait annoncé la semaine dernière qu’il soutenait les deux candidats, affirmant aux électeurs de Caroline du Sud qu’ils ne pouvaient pas se tromper, quel que soit leur choix.

“Ce sont les deux que j’espérais voir se qualifier pour le second tour, et c’est ce qu’ils ont fait”, a écrit Trump sur Truth Social. “Je ne peux pas nuire à l’un d’entre eux en ne soutenant que l’autre.”

Wilson est donné favori pour être élu gouverneur en novembre. Il affrontera le député démocrate Jermaine Johnson dans un État où Trump s’était imposé avec 18 points d’avance en 2024.