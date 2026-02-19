La startup Taalas lève 169 millions de dollars pour construire des puces d'IA afin de concurrencer Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le financement au paragraphe 2) par Max A. Cherney

La start-up Taalas, basée à Toronto, a déclaré jeudi avoir levé 169 millions de dollars et avoir développé une puce capable d'exécuter des applications d'intelligence artificielle plus rapidement et à moindre coût que les approches conventionnelles. Taalas a levé un total de 219 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Quiet Capital, Fidelity et Pierre Lamond, un spécialiste du capital-risque dans l'industrie des puces. L'annonce de Taalas intervient quelques semaines après l'accord conclu par Nvidia NVDA.O pour l'acquisition d'une licence sur la propriété intellectuelle de la startup Groq pour 20 milliards de dollars, qui a ravivé l'intérêt pour une série de startups et de technologies utilisées pour réaliser des éléments spécifiques de l'inférence de l'IA , le processus par lequel un modèle d'IA, tel que celui qui alimente le ChatGPT d'OpenAI, répond aux questions de l'utilisateur. L'approche de Taalas en matière de conception de puces consiste à imprimer des parties d'un modèle d'IA sur un morceau de silicium, produisant ainsi une puce personnalisée adaptée à des modèles spécifiques tels qu'une petite version du modèle Llama de Meta. Le silicium personnalisé est associé à de grandes quantités de mémoire sur puce, rapide mais coûteuse, appelée mémoire statique à accès aléatoire (SRAM), qui est similaire à la conception de Groq. C'est la conception sur mesure de chaque modèle qui donne à la puce Taalas son avantage, a déclaré Ljubisa Bajic, directeur général, lors d'une interview accordée à Reuters. "Ce câblage est en partie ce qui nous donne la vitesse", a-t-il déclaré.

La startup assemble une puce presque complète, qui comporte environ 100 couches, puis effectue la personnalisation finale sur deux des couches métalliques, a déclaré M. Bajic. Il faut environ deux mois à TSMC 2330.TW , que Taalas utilise pour la fabrication, pour achever la fabrication d'une puce personnalisée pour un modèle particulier.

Il faut environ six mois pour fabriquer un processeur d'intelligence artificielle tel que le Blackwell de Nvidia. Taalas a déclaré qu'il pouvait produire des puces capables d'exécuter des modèles moins sophistiqués dès à présent et qu'il prévoyait de construire un processeur capable de déployer un modèle de pointe, tel que GPT-5.2, d'ici à la fin de l'année. La première génération de processeurs de Groq a utilisé une approche à forte teneur en SRAM pour la conception de sa puce, tout comme une autre startup, Cerebras, qui a signé un accord d'informatique en nuage avec OpenAI en janvier. La startup d-Matrix utilise également une conception similaire.