La startup suédoise d'IA Legora lève 150 millions de dollars pour une valorisation de 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'IA juridique Legora, basée en Suède, a déclaré jeudi avoir levé 150 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à 1,8 milliard de dollars, lors d'un tour de table réalisé par des sociétés de capital-risque telles que Bessemer Venture Partners, ICONIQ, General Catalyst et Y Combinator.

La société, fondée en 2023, est la dernière entreprise suédoise à atteindre une valorisation d'un milliard de dollars, après la startup d'IA Lovable, le fournisseur de soins de santé numériques Kry et la plateforme musicale Epidemic Sound, entre autres.

Depuis qu'elle a levé 80 millions de dollars en mai, à une valeur de 675 millions de dollars, Legora a augmenté sa clientèle de 250 à 400 cabinets d'avocats et a doublé sa présence sur plus de 40 marchés.

Avec des bureaux à Stockholm, Londres, New York, Denver et Sydney, Legora emploie près de 200 personnes.

