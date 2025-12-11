La startup d'IA Serval valorisée à 1 milliard de dollars après un tour de table mené par Sequoia pour développer l'automatisation de l'informatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu et Deepa Seetharaman

La startup Serval, spécialisée dans l'assistance informatique basée sur l'IA, a levé 75 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Sequoia, atteignant ainsi une valorisation d'un milliard de dollars trois mois seulement après son précédent tour de table, a déclaré l'entreprise à Reuters. Ce nouveau financement porte le total des capitaux levés par Serval à 127 millions de dollars. La société basée à San Francisco était évaluée à 232 millions de dollars en août, selon les données de PitchBook. Le bond de la valorisation au cours des trois derniers mois souligne la force de l'intérêt des investisseurs pour les entreprises qui utilisent l'IA pour défier les acteurs établis tels que ServiceNow et montrer leur attrait pour le marché. Serval a déclaré avoir augmenté son chiffre d'affaires de 500 % depuis le mois d'août, sans donner plus de détails. Des investisseurs antérieurs, dont Redpoint, Meritech et General Catalyst, ont également participé à la dernière levée de fonds. Fondée en 2024, Serval a commencé comme un assistant technique alimenté par l'IA pour gérer les tâches informatiques de routine pour les employés, telles que la réparation des problèmes informatiques et l'octroi d'accès aux logiciels. Elle s'est étendue aux ressources humaines, aux services juridiques et aux services financiers. Avec ce nouveau capital, Serval prévoit d'accélérer le recrutement de ses équipes de marketing et d'ingénierie. L'entreprise, qui compte actuellement un peu moins de 30 employés, prévoit de passer à plus de 100 personnes l'année prochaine. Les startups spécialisées dans l'IA, dont Perplexity et Together AI, utilisent la plateforme de Serval pour automatiser des tâches telles que la résolution des questions du service d'assistance et l'intégration des employés. Serval affirme que sa technologie automatise plus de 50 % des tickets informatiques de ses clients. La stratégie de commercialisation de l'entreprise lui permet soit de remplacer entièrement les systèmes existants d'un client, soit d'agir comme une "couche d'IA" au-dessus des systèmes existants , une approche qui convient aux clients liés par des contrats pluriannuels. Le directeur général Jake Stauch a déclaré que l'entreprise construisait une plateforme complète de gestion des services informatiques avec une automatisation alimentée par l'IA. "Nous voyons cette thèse se concrétiser au fur et à mesure que les clients remplacent les systèmes d'enregistrement existants", a déclaré M. Stauch. La plateforme Serval utilise un système d'IA en deux parties, dont un agent d'IA qui interagit avec les employés pour comprendre leurs demandes d'assistance, ainsi qu'un outil qui permet aux administrateurs de créer des automatisations complexes en les décrivant en langage naturel, un processus que le directeur général appelle "vibe coding ".

Cette approche génère du code dans les coulisses, ce qui offre plus de flexibilité et de puissance que les outils traditionnels de création de flux de travail par glisser-déposer. Elle sert également de mesure de sécurité, car l'IA orientée vers les employés ne peut déclencher que des automatisations qui ont été approuvées au préalable par les administrateurs.

"La dernière fois que nous avons entendu des commentaires aussi forts de la part des clients, c'était il y a 16 ans, lorsque nous nous sommes associés à ServiceNow", a déclaré Anas Biad, associé chez Sequoia. "Lorsque nous l'avons entendu à nouveau, nous n'avons pas pu nous empêcher de préempter."