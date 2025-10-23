 Aller au contenu principal
La startup Crusoe, spécialisée dans les centres de données d'IA, lève 1,38 milliard de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Crusoe, spécialisée dans les centres de données d'IA, lève 1,38 milliard de dollars à une valorisation d'environ 10 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de financement anticipé de série E, a déclaré jeudi la société basée à Denver

Ce tour de table sursouscrit est codirigé par Valor Equity Partners et Mubadala Capital et compte parmi ses principaux investisseurs Nvidia NVDA.O , Fidelity Management et Founders Fund.

La société, qui a participé à la construction du premier centre big data d'OpenAI aux États-Unis, a levé environ 3,9 milliards de dollars depuis sa création en 2018.

Elle a récemment annoncé que la première phase de son centre de données de 1,2 gigawatt sur son campus d'Abilene, au Texas, était en service un an seulement après le début de la construction.

