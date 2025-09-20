La startup BitGo, spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies, révèle que son chiffre d'affaires a presque quadruplé dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Ateev Bhandari et Prakhar Srivastava

Le chiffre d'affaires de la startup de garde de crypto-monnaies BitGo a presque quadruplé au cours du premier semestre 2025, comme l'a montré son dépôt de demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, à la suite d'une série de débuts de crypto-monnaies stellaires alors que les investisseurs affluent vers les nouvelles cotations.

Les introductions en bourse aux États-Unis devraient connaître cet automne l'une des périodes les plus chargées depuis 2021, les sociétés de crypto-monnaies étant à la base d'un marché qui a été sabordé par l'incertitude des tarifs douaniers en avril.

Les introductions en bourse du géant du stablecoin Circle

CRCL.N , de la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N et de la banque blockchain Figure FIGR.O ont renforcé l'appétit des investisseurs pour le secteur des actifs numériques, qui a fait des progrès significatifs vers l'acceptation par le grand public grâce à des victoires réglementaires marquantes.

Alors que Washington adopte une position de plus en plus accueillante à l'égard d'un secteur qui était autrefois en marge de la finance, les flux d'ETF et l'adoption institutionnelle ont également progressé.

"Les investisseurs considèrent de plus en plus les actifs numériques comme une classe d'actifs à part entière, plutôt que comme des instruments purement spéculatifs", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de cryptomonnaies aux États-Unis. Elle stocke et protège les actifs numériques pour ses clients, un rôle qui a gagné en importance à mesure que l'intérêt des institutions pour les crypto-monnaies s'accroît.

Elle a obtenu une valorisation de 1,75 milliard de dollars lors d'un tour de table en 2023.

BitGo a déclaré un bénéfice de 12,6 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 4,19 milliards de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 30,9 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars un an plus tôt.

BitGo a l'intention de s'inscrire à la bourse de New York sous le symbole "BTGO".

Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l'offre.