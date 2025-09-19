information fournie par Reuters • 19/09/2025 à 22:56

La startup BitGo dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

La startup BitGo a rendu public vendredi ses documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.