La startup BitGo dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a reconnu vendredi une passe délicate pour son gouvernement, en dénonçant une "panique politique" qui engendre selon lui une pression des marchés financiers sur la monnaie nationale, le peso, et fait grimper le risque ...
La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) de l'année qui a poussé la place américaine à de nouveaux sommets. Le Dow Jones a pris 0,37%, l'indice Nasdaq a gagné ...
par Abigail Summerville et Purvi Agarwal La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale ...
L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une "force sans précédent" Gaza-ville, après la fuite de près d'un demi-million d'habitants face à une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale. Fort du soutien américain, ...
