La start-up spécialisée dans les drones Elroy Air va entrer en bourse sur le Nasdaq grâce à une opération de fusion avec une SPAC d'un milliard de dollars

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La start-up spécialisée dans les drones cargo Elroy Air a accepté de s’introduire en bourse aux États-Unis par le biais d’une fusion avec la société à chèque en blanc Columbus Circle Capital Corp II CMII.O , dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1 milliard de dollars, ont annoncé vendredi les deux entreprises.

Voici quelques détails:

* L'opération devrait générer au moins 165 millions de dollars auprès d'investisseurs engagés, auxquels s'ajouteront jusqu'à 230 millions de dollars provenant du compte fiduciaire de la SPAC, en fonction des rachats.

* Une SPAC est une société écran qui lève des fonds via une introduction en bourse en vue de fusionner avec une entreprise privée, lui permettant ainsi d’entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

* Elroy Air, qui développe des drones de transport de fret lourd autonomes destinés à la défense, aux interventions d’urgence et à la logistique commerciale, prévoit d’être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier "ELRY".

* Elle a l’intention d’utiliser le produit de cette opération pour accélérer le développement de sa technologie et de sa plateforme, mener à bien des fusions-acquisitions stratégiques et recruter des talents dans les domaines des logiciels et des systèmes hybrides-électriques.

* Les deux sociétés prévoient que la transaction sera finalisée fin 2026.

* C’est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer la nouvelle vendredi matin.