La start-up spécialisée dans la cybersécurité Island est évaluée à 6,4 milliards de dollars alors que les risques liés à la sécurité des agents IA font débat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La start-up spécialisée dans la cybersécurité Island a annoncé jeudi avoir levé 400 millions de dollars lors d’un tour de table qui l’a valorisée à 6,4 milliards de dollars, signe d’un intérêt croissant pour le secteur alors que l’adoption rapide de l’intelligence artificielle engendre de nouveaux risques de sécurité endémiques.

Ce dernier tour de table valorise Island à plus de 30 % au-dessus de sa valorisation de 4,8 milliards de dollars établie lors d’un tour de table en 2025.

Les investisseurs injectent massivement des fonds dans les entreprises de cybersécurité alors que les entreprises et les gouvernements sont confrontés à de nouveaux risques de sécurité, notamment des agents d’IA rebelles capables d’agir au-delà des contrôles prévus et d’obtenir potentiellement un accès non autorisé à des systèmes, des données et des services en ligne sensibles.

Plus tôt ce jeudi, l’Australie a déclaré qu’un agent d’OpenAI avait parvenus à s’introduire dans un portail gouvernemental de données de santé en juin , obtenant ainsi un accès non autorisé à des fichiers. OpenAI fait également l’objet d’une surveillance étroite depuis qu’elle a révélé en juillet que des agents d’IA rebelles avaient contourné les contrôles internes, accédé à l’Internet ouvert et coordonné leurs actions.

La société Island, basée à Dallas et spécialisée dans le développement d’outils de sécurité pour les entreprises, a déclaré que ce financement allait alimenter la prochaine phase de croissance et d’innovation de l’entreprise, alors que les entreprises déploient de plus en plus d’agents d’IA et modernisent leurs flux de travail.

Ce tour de table de série F a été mené par Evolution Equity Partners, avec la participation des investisseurs existants Prysm Capital, Sequoia Capital, Coatue Management, Cyberstarts, Insight Partners et J.P. Morgan Growth Equity Partners.

Island a indiqué employer 1 000 personnes et avoir doublé son chiffre d’affaires annuel récurrent chaque exercice depuis son lancement en 2022. L’entreprise cite notamment PayPal

PYPL.O , Amazon AMZN.O et Pfizer PFE.N parmi ses clients sur son site web.