La start-up spécialisée dans l'IA Discovery Loop vise une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA Discovery Loop cherche à lever à nouveau des fonds sur la base d'une valorisation de 50 milliards de dollars, a rapporté vendredi Business Insider, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les conditions de l'opération pourraient évoluer, et rien ne garantit que Discovery Loop parvienne à lever des fonds à cette valorisation, ajoute l'article.

* Discovery Loop n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Le site d’information avait indiqué le mois dernier que Discovery Loop était en pourparlers pour lever 1 milliard de dollars, avec une valorisation d’environ 10 milliards de dollars.

* Cette start-up californienne spécialisée dans l’IA a été fondée cette année par certains des responsables les plus célèbres et les plus appréciés de Google dans les domaines de l’IA et de l’ingénierie, dont l’ingénieur chevronné Jeff Dean.

* L’entreprise se consacre à la recherche de percées dans les domaines de l’apprentissage automatique, des sciences et de l’ingénierie, et est structurée en société d’intérêt public.