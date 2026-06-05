La start-up spatiale Apex double sa valorisation à 2,3 milliards de dollars grâce à un nouveau tour de table

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La start-up spatiale Apex a plus que doublé sa valorisation, qui atteint désormais 2,3 milliards de dollars, en moins d’un an après avoir levé plus de 200 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table, a annoncé vendredi la société, soulignant l’intérêt croissant des investisseurs pour ce secteur.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte d'enthousiasme accru des investisseurs pour l'exploration spatiale et la défense, alimenté par l'expansion des réseaux de satellites commerciaux, les opportunités offertes par les programmes de défense menés par les gouvernements et l'engouement suscité par l'introduction en bourse de SpaceX.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le tour de table a été mené par Glade Brook Capital Partners et co-mené par Washington Harbour Partners, avec la participation d'investisseurs existants.

* Ces nouveaux capitaux permettront d'accélérer l'expansion du campus de fabrication de satellites d'Apex et de financer la « fabrication anticipée » de ses plateformes satellitaires, a déclaré la société.

* Fondée en 2022, Apex construit des bus satellites conçus pour accueillir des charges utiles commerciales et gouvernementales, telles que des capacités d'imagerie terrestre et des capteurs pour le suivi et la défense antimissile.

* En début de semaine, Northrop Grumman NOC.N a annoncé qu'elle collaborerait avec Apex pour soutenir le développement du projet de défense antimissile « Golden Dome » du président américain Donald Trump.

* Apex a également nommé Michael Kopet au poste de directeur financier.

* La société a été évaluée à 1 milliard de dollars en septembre dernier après avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table.