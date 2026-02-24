La start-up SambaNova, spécialisée dans les puces d'IA, lève 350 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table dirigé par Vista et signe un partenariat avec Intel

SambaNova Systems a annoncé mardi avoir levé 350 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table et conclu un partenariat avec Intel, dans le but de capitaliser sur la demande croissante de puces d'inférence utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Les puces d'inférence, qui exécutent des modèles d'intelligence artificielle et permettent de prendre des décisions en temps réel, ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs à la suite d'une vague de transactions autour des rivaux de Nvidia, les entreprises d'intelligence artificielle étant à la recherche de matériel plus rapide et plus efficace.

La société de capital-investissement Vista Equity Partners et Cambium Capital ont mené le tour de table, qui comprenait également la branche d'investissement d'Intel INTC.O , Intel Capital, a déclaré SambaNova mardi, confirmant une exclusivité de Reuters rapportée plus tôt ce mois-ci.

Le produit de cette opération permettra de financer l'expansion de la nouvelle puce d'IA SN50 de SambaNova, de développer sa plateforme SambaCloud et d'approfondir les intégrations de logiciels d'entreprise. SoftBank Corp 9434.T sera le premier client à déployer la puce SN50 dans ses centres de données d'IA au Japon.

SambaNova et Intel ont également signé un accord pluriannuel pour fournir des solutions d'inférence d'IA rentables aux entreprises natives de l'IA, en complément des engagements actuels d'Intel en matière de GPU pour les centres de données.

L'investissement marque une rare incursion de Vista au-delà de son orientation traditionnelle vers les logiciels d'entreprise.

Le financement intervient après que les négociations d'acquisition entre SambaNova et Intel ont échoué. Intel, dont le directeur général Lip-Bu Tan est également président exécutif de SambaNova, avait précédemment discuté de l'acquisition de la startup pour environ 1,6 milliard de dollars, dette comprise, a rapporté Reuters.