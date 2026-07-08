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La start-up SambaNova, spécialisée dans les puces d'IA, est valorisée à 11 milliards de dollars à l'issue d'un tour de table d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans les puces d'IA SambaNova a annoncé mercredi avoir levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table de fin de phase mené par General Atlantic, pour une valorisation post-financement de 11 milliards de dollars.

L'entreprise fabrique des puces sur mesure, des systèmes matériels et des services cloud spécialement conçus pour l'inférence, c'est-à-dire le processus par lequel les modèles répondent aux requêtes des utilisateurs.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table de série F a bénéficié d’investissements importants de la part de Seligman Ventures, T. Rowe Price Associates et Capital Group.

* Parmi les investisseurs, nouveaux et existants, figurent A&E Investment, Assam Ventures, des fonds et des comptes gérés par BlackRock BLK.N , Intel Capital INTC.O et la Qatar Investment Authority.

* SambaNova a indiqué qu’elle utiliserait ces fonds pour accroître sa capacité, étendre ses déploiements à l’échelle mondiale et poursuivre ses investissements dans les puces, les systèmes, les logiciels et l’infrastructure d’IA « full-stack » destinés à ses clients.

* La société a également indiqué que JPMorgan Chase JPM.N l’avait choisie comme partenaire pour son infrastructure d’inférence, et qu’elle déploierait ses systèmes SN40 et SN50 pour l’inférence IA.

* En février, SambaNova avait levé 350 millions de dollars afin de financer le développement de sa puce d’IA SN50, et avait conclu un partenariat avec Intel pour fournir des solutions d’inférence à moindre coût aux entreprises « natives de l’IA ».

* Ce partenariat prévoyait un investissement de 35 millions de dollars d’Intel dans SambaNova, qui a reçu l’autorisation des autorités américaines de la concurrence en mai après que les négociations d’acquisition entre les deux entreprises se sont enlisées .

* En avril, une analyse des documents d’entreprise réalisée par Reuters avait révélé qu’Intel prévoyait d’investir 15 millions de dollars supplémentaires dans SambaNova, ce qui porterait la participation d’Intel dans SambaNova à 9%.

* SambaNova n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la taille actuelle de la participation d’Intel et sa contribution au tour de table de série F.

* En avril 2021, la société a levé 676 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le Vision Fund 2 du groupe SoftBank 9984.T , ce qui a valorisé l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars.

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