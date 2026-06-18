La start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité Dream lève 260 millions de dollars et est valorisée à 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dream, cofondée par le fondateur de NSO Group

* L'entreprise a déclaré que son chiffre d'affaires avait atteint près de 300 millions de dollars l'année dernière

* La plateforme Atlas protège les infrastructures critiques des pays

(Ajout de détails et de citations tout au long de l'article) par Steven Scheer

La start-up israélienne Dream, spécialisée dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle, cofondée par l’ancien dirigeant de la société de logiciels espions NSO Group, a annoncé avoir levé 260 millions de dollars lors d’un tour de table privé, portant sa valorisation à 3 milliards de dollars.

Le cofondateur Shalev Hulio, qui a rompu ses liens avec NSO en 2022 après que la société eut été accusée par Meta de cibler WhatsApp et ses utilisateurs, a ensuite lancé Dream en 2023. Shalev Hulio a cofondé NSO en 2010 et en a précédemment été le directeur général.

Contrairement à NSO, qui concédait sous licence son logiciel Pegasus à des États souverains et aux forces de l’ordre pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité, Dream se concentre sur la protection des gouvernements et des infrastructures critiques – telles que les installations d’approvisionnement en eau, en pétrole et en gaz – contre les cyberattaques. L’entreprise a dévoilé mercredi sa plateforme d’IA souveraine, Atlas.

Hulio a déclaré que Dream avait réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires d’environ 300 millions de dollars auprès de gouvernements en Europe, au Moyen-Orient – y compris dans les pays du Golfe – et en Asie. “Nous avons réussi à prévenir d’énormes cyberattaques en provenance de Chine, de Russie, d’Iran et de Corée du Nord”, a-t-il déclaré à Reuters.

Dream, qui dispose de bureaux à Tel-Aviv, Abou Dhabi et Vienne et emploie au total 350 personnes, prévoit d’utiliser ces fonds pour accélérer le déploiement de ses plateformes d’IA souveraine et de cyberdéfense nationale à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et les Amériques.

“Tout le monde comprend que la prochaine cyberguerre opposera en réalité l’IA à l’IA”, a déclaré M. Hulio.

“Nous avons développé une solution d’IA capable de prévenir non seulement les cyberattaques lancées par des humains, mais aussi celles générées par l’IA.”

L’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz, cofondateur de Dream, a déclaré qu’au vu des tensions géopolitiques mondiales, “les alliés ne savent parfois pas s’ils pourront faire confiance à leurs alliés pour toujours; il y a donc un besoin important de souveraineté et d’une plus grande indépendance”.

Ce tour de table a été co-dirigé par Bicycle Capital et Group 11, avec la participation d’Antler, de Bain Capital Ventures, de Tru Arrow Partners et d’autres investisseurs internationaux, a précisé Dream.

“À terme, nous entrerons en bourse”, a déclaré M. Hulio. “Notre objectif est de devenir une grande entreprise, une entreprise prospère et une société cotée en bourse.”