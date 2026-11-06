La start-up dentaire suisse vVardis vise une valorisation de 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5)

par Prakhar Srivastava et Arasu Kannagi Basil

La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a annoncé vendredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 4,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de la demande pour des traitements permettant de soigner les caries à un stade précoce sans fraisage.

La société, basée à Zoug, en Suisse, prévoit de lever jusqu’à 228,6 millions de dollars en proposant 9,5 millions d’actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune.

Cette offre intervient alors que la volatilité des marchés américains, suite aux élections de mi-mandat, pèse sur l’appétit des investisseurs pour les introductions en bourse. L’indice de volatilité Cboe .VIX a enregistré jeudi sa plus forte hausse intrajournalière depuis plus de 18 mois .

« Il est quelque peu surprenant de voir une entreprise aller de l’avant en ce moment. Bien que la vague de ventes se concentre dans le secteur de l’IA, un VIX supérieur à 20 affecte l’ensemble du marché des introductions en bourse », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Mais si une entreprise devait entrer en bourse dans ce contexte, un fabricant de produits médicaux à forte croissance comme vVardis serait le choix le plus logique. La santé est un secteur défensif, et les gens continueront d’avoir des caries, quelle que soit la situation des centres de données d’IA », a ajouté M. Kennedy.

Fondée en 2020 par les sœurs suisses Haley et Goly Abivardi, toutes deux dentistes, vVardis développe sous sa marque Curodont des traitements dentaires non invasifs, conçus pour réparer et inverser les caries à un stade précoce sans fraisage ni injection.

Les ventes de son produit phare aux États-Unis, Curodont Repair Fluoride Plus, ont augmenté de 112 % au cours des neuf mois clos le 30 septembre.Selon son dossier de dépôt, le produit avait été vendu à plus de 20.000 cabinets dentaires américains au 30 juin.

vVardis a atteint le statut de "licorne" en avril après avoir reçu un investissement minoritaire stratégique de la part de fonds gérés par Apollo Global Management APO.N .

Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities assurent le placement. vVardis sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "VVVV".