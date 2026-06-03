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La start-up de musique par IA Suno lève des fonds à une valorisation de 5,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de la réponse de Suno)

Suno a annoncé mercredi avoir levé plus de 400 millions de dollars lors d'un tour de table, à une valorisation de 5,4 milliards de dollars, alors que la start-up de musique par IA cherche à améliorer sa plateforme en créant de nouveaux outils.

Voici quelques détails:

* La start-up basée dans le Massachusetts, qui permet aux utilisateurs de générer des chansons à partir de prompts d'IA, a déclaré que Bond Capital avait mené le tour de table de série D aux côtés de sociétés de capital-risque telles que IVP, Forerunner et Union Square Ventures

* Les entreprises de musique basées sur l'IA font l'objet d'une surveillance croissante de la part des artistes, qui s'opposent à l'utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles sans compensation

* Plus de 1 800 artistes indépendants soutiennent des recours collectifs contre Suno et Udio, alléguant que les actions de ces start-ups “constituaient une attaque” contre les “membres les plus vulnérables et les plus précieux” de la communauté musicale

* L'année dernière, Udio a signé des accords avec Universal Music Group UMG.AS et Warner Music Group WMG.O pour régler des litiges en matière de droits d'auteur , tandis que Suno a conclu un accord avec WMG

* Spotify SPOT.N a annoncé un accord avec UMG le mois dernier , permettant aux abonnés du géant suédois du streaming de créer des reprises et des remixes générés par l'IA à partir de morceaux de certains artistes du label, renforçant ainsi ses fonctionnalités d'IA pour concurrencer Suno et Udio

* Suno prévoit de commencer à déployer son premier modèle musical développé en partenariat avec WMG dans les mois à venir

* La start-up a déclaré dans une réponse par e-mail qu'elle comptait collaborer avec d'autres partenaires du secteur, mais n'a pas fourni plus de détails

* Les investisseurs existants, notamment Lightspeed et Menlo Ventures, ont participé à la levée de fonds

* En novembre, la start-up avait levé 250 millions de dollars pour une valorisation de 2,45 milliards de dollars

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UNIVERSAL MUSIC GROUP
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