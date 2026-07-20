La start-up chinoise Moonshot suspend les abonnements à son IA Kimi face à une forte demande avant son IPO

par Samuel Shen et Kane Wu

La start-up chinoise Moonshot AI a temporairement suspendu les nouveaux abonnements après que la demande pour son modèle Kimi K3, récemment lancé, a mis à rude épreuve ses capacités, un goulot d'étranglement qui survient alors que l'entreprise cherche à lever de nouveaux fonds et se prépare à une éventuelle introduction en bourse (IPO) à Hong Kong.

Moonshot est en train de démanteler sa structure offshore actuelle en vue d’une IPO à Hong Kong, ont indiqué deux sources proches du dossier.

La société a fait appel à des conseillers financiers, notamment Goldman Sachs et China International Capital Corp (CICC), pour discuter du projet d’introduction en bourse, bien que le calendrier reste incertain, ont déclaré l’une des sources et une troisième personne au courant du projet, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

La CICC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Goldman Sachs et Moonshot ont refusé de s’exprimer.

Fondée en 2023 par Yang Zhilin, un chercheur en IA ayant suivi des études de doctorat à l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh, Moonshot est l’une des start-ups chinoises spécialisées dans l’IA les plus suivies.

Elle a levé plus de 2 milliards de dollars (environ 1,75 milliards d'euros) en mai auprès d’investisseurs tels que Meituan, China Mobile et CPE, selon un document de présentation de levée de fonds consulté par Reuters, portant le montant total des fonds levés par l’entreprise à plus de 5,5 milliards de dollars.

Depuis, elle a commencé à lever jusqu’à 2 milliards de dollars de nouveaux capitaux, sa valorisation ayant atteint 30 milliards en juin, selon ce document.

Moonshot a déclaré dimanche que depuis le lancement de Kimi K3, le service avait suscité un intérêt massif de la part des utilisateurs, entraînant des "défis informatiques sans précédent".

Au cours des dernières 48 heures, les demandes des utilisateurs ont largement dépassé les prévisions et ont frôlé les limites des clusters existants, a précisé l’entreprise.

Moonshot a annoncé suspendre immédiatement les nouveaux abonnements grand public et allouer la puissance de calcul disponible aux utilisateurs payants actuels, afin qu'ils ne soient pas affectés par cette pénurie.

La société a également annoncé qu’elle divisera les futurs abonnements en deux formules, dont l’une dédiée exclusivement au codage, une mesure visant à adapter plus précisément les ressources de calcul à la demande des utilisateurs.

Moonshot a dévoilé vendredi "Kimi K3", un modèle à 2.800 milliards de paramètres qui, selon elle, constitue le plus grand système d’intelligence artificielle à poids ouvert au monde et offre des performances proches du modèle de pointe "Fable" d'Anthropic.

(Eduardo Baptista à Pékin, Kane Wu à Hong Kong et Samuel Shen à Shanghai; Avec la contribution de Yantoultra Ngui à Singapour et Laurie Chen à Pékin; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)