La start-up chinoise Moonshot dévoile le plus grand modèle d'IA à poids ouvert au monde, se rapprochant de ses rivaux américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 5 afin de préciser qu’Opus 4.8 est un modèle d’Anthropic, et non d’OpenAI)

* La société chinoise Moonshot lance le plus grand modèle d'IA à poids ouvert au monde

* Ce modèle de 2 800 milliards de paramètres est conçu pour l'intelligence de pointe

* Selon l'entreprise, Kimi K3 surpasse les principaux modèles américains

* Des tests de performance indépendants soulignent les solides capacités du modèle

* Cette annonce intervient alors que les entreprises chinoises d'IA réduisent l'écart avec leurs rivaux américains

par Laurie Chen

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé vendredi Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qui, selon elle, est le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde et offre des performances proches de celles du modèle de pointe Fable du géant américain Anthropic.

Ce lancement, qui intervient un mois après le retrait soudain des modèles Fable et Mythos d’Anthropic par le gouvernement américain pour des raisons de sécurité, souligne la rapidité avec laquelle l’écosystème chinois de l’IA à poids ouvert réduit l’écart avec les systèmes américains les plus avancés.

Des entreprises telles que Moonshot, Z.ai et MiniMax commercialisent des modèles de plus en plus puissants à des coûts nettement inférieurs, remettant ainsi en cause les idées reçues en vigueur depuis longtemps en Occident selon lesquelles les développeurs chinois auraient plusieurs mois de retard sur leurs homologues américains.

Moonshot a déclaré que Kimi K3 est le premier modèle à poids ouvert à approcher la barre des 3 000 milliards de paramètres et qu’il est conçu pour le raisonnement avancé, la programmation à long terme et le travail intellectuel. Le modèle dispose d’une fenêtre de contexte d’un million de tokens, ce qui lui permet de traiter et de retenir nettement plus d’informations que les générations précédentes à partir d’une seule invite.

Kimi K3 « a affiché des performances comparables à celles de Fable 5 (avec repli) et a largement surpassé Opus 4.8 d’Anthropic, GPT-5.6 Sol et GPT-5.5 » en termes d’optimisation du noyau GPU, a déclaré la société. Ce terme désigne les techniques qui maximisent l’utilisation du matériel d’IA et minimisent la latence.

Le modèle a également affiché d’excellents résultats lors d’évaluations menées par des tiers.

Arena.ai a classé Kimi K3 en première position dans un benchmark évaluant les capacités de création d’interfaces web, tandis que Vals AI l’a placé en deuxième position au classement général, derrière Fable 5 et devant GPT-5.6 Sol. Artificial Analysis a indiqué que le modèle offrait des performances comparables à celles du GPT-5.5 d’OpenAI et du Claude Opus 4.8 d’Anthropic, en particulier lors de tests mesurant des tâches complexes en plusieurs étapes.

L’annonce de Moonshot a entraîné une forte chute des actions des concurrents nationaux dans le domaine de l’IA, Zhipu

2513.HK et Minimax 0100.HK , à Hong Kong; à la mi-journée, elles avaient respectivement perdu 21,9% et 13,8%.

DES CYCLES DE LANCEMENT PLUS RAPIDES

Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA accélèrent leurs cycles de lancement de modèles alors que la course mondiale à l’IA s’intensifie. Cette évolution fait suite au lancement du GLM-5.2 de Z.ai, qui a stupéfié les observateurs du secteur en obtenant des scores proches de ceux des meilleurs modèles américains à code source fermé lors de tests de référence, remettant ainsi en cause le consensus des analystes occidentaux selon lequel les modèles d’IA chinois accusaient un retard d’au moins six mois.

La société MiniMax 0100.HK , cotée à Hong Kong, développe également son propre modèle de 2 700 milliards de paramètres, dont la sortie est prévue dès le troisième trimestre 2026, et prévoit de lancer prochainement son modèle multimodal de pointe, le H3, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

La course aux systèmes à mille milliards de paramètres reflète la demande croissante de systèmes autonomes capables de gérer des tâches de raisonnement complexes. Les principaux laboratoires d’IA s’efforcent également de mettre au point des systèmes capables de s’auto-améliorer de manière autonome, un processus souvent appelé « auto-amélioration récursive ».

Avant la sortie de Kimi K3, LongCat-2.0 de Meituan et V4-Pro de DeepSeek dominaient le secteur chinois de l’IA avec un total de 1 600 milliards de paramètres, tandis que plusieurs autres concurrents nationaux ont franchi le seuil du billion de paramètres.

Les modèles à poids ouverts permettent aux utilisateurs de télécharger, d’exécuter et de personnaliser les systèmes sous-jacents, contrairement aux modèles propriétaires à code source fermé.

Moonshot a déclaré que Kimi K3 intègre deux améliorations architecturales majeures qui optimisent l’efficacité de calcul et lui permettent d’accomplir des tâches de codage à long terme avec un minimum de supervision humaine.

Soutenue par des géants tels qu’Alibaba et Tencent, Moonshot a considérablement développé ses capacités et ses capitaux afin de rester à la pointe du secteur de l’IA.

Bloomberg a rapporté le mois dernier que la start-up cherchait à lever 2 milliards de dollars de nouveaux financements, pour une valorisation d’environ 30 milliards de dollars, en vue d’une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong.