La start-up britannique spécialisée dans l'IA, Ineffable, lève 1,1 milliard de dollars dans le cadre du plus important financement d'amorçage jamais réalisé en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Muvija M

La société britannique Ineffable Intelligence, fondée par David Silver, ancien chercheur chez DeepMind, a levé 1,1 milliard de dollars lors d'un tour de table de financement initial mené par les sociétés de capital-risque américaines Sequoia Capital et Lightspeed, avec le soutien du gouvernement britannique.

Ce tour de table, le plus important financement d'amorçage jamais réalisé en Europe, avec la participation de Nvidia

NVDA.O et de Google GOOGL.O , valorise Ineffable à 5,1 milliards de dollars, a annoncé la société lundi.

Le gouvernement britannique a déclaré que son initiative Sovereign AI et la British Business Bank co-investiraient dans Ineffable, dans le but de renforcer les capacités nationales en matière d'intelligence artificielle dans la course mondiale à cette technologie.

Par ailleurs, la British Business Bank a déclaré avoir investi 20 millions de dollars dans Ineffable, venant ainsi enrichir un portefeuille dédié à l'IA qui compte neuf investissements au cours des 12 derniers mois, parmi lesquels Wayve et PolyAI.

Dirigée par Silver – l’un des chercheurs en IA les plus éminents au monde et professeur à l’University College London –, Ineffable vise à créer un « super-apprenant » capable de découvrir des connaissances par sa propre expérience, des compétences motrices de base aux percées intellectuelles, sans s’appuyer sur des données générées par l’homme.

« Nous croyons en les entrepreneurs et les innovateurs de ce pays et nous les soutenons pour qu’ils tirent parti des avantages de l’IA pour le Royaume-Uni », a déclaré la ministre de la Technologie, Liz Kendall, dans le communiqué du gouvernement. « Cet investissement dans Ineffable soutiendra une entreprise à la pointe de l’IA, qui a le potentiel de transformer des secteurs entiers. »