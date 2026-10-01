La start-up Armadin, spécialisée dans la cybersécurité basée sur l'IA, est valorisée à plus de 2,5 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Armadin a annoncé jeudi avoir levé 255,5 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, ce qui valorise cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité basée sur l'IA à plus de 2,5 milliards de dollars .

Les investisseurs ont injecté des sommes considérables dans des start-ups en phase de démarrage qui développent des solutions de défense contre les cyberattaques basées sur l’IA.

* Andreessen Horowitz et Accel ont co-dirigé ce tour de table, rejoints par de nouveaux investisseurs, Bain Capital Ventures et Redpoint, ainsi que par des bailleurs de fonds existants, notamment Google Ventures, Kleiner Perkins, Menlo Ventures et In-Q-Tel

* Ce tour de table porte le montant total des financements à 445 millions de dollars , a indiqué Armadin

* L’entreprise utilisera ces fonds pour développer sa plateforme, ses activités de recherche, de formation et de commercialisation

* Armadin utilise un essaim d’agents IA qui agissent comme des pirates informatiques pour détecter les failles

* La société a été fondée par son directeur général, Kevin Mandia, qui a également fondé la société de cybersécurité Mandiant avant de la céder à Google