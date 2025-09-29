information fournie par Reuters • 29/09/2025 à 14:32

La start-up aérospatiale Beta Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup aérospatiale Beta Technologies a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis ce lundi.