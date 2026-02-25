La SSE va prendre 25% du capital du groupe d'explosifs français EPC
25/02/2026
L'opération prendrait la forme d'un apport par SSE de l'ensemble de ses activités dédiées, en échange de 725 000 actions nouvelles EPC, complété par la cession de 75 000 actions au holding 4 Décembre SAS au prix de 225 EUR par titre (l'action cotait 241 EUR au 24 février 2026 au soir). A l'issue de la transaction, SSE détiendrait près de 25% du capital d'EPC Groupe, deviendrait son deuxième actionnaire et serait représenté au conseil d'administration. La finalisation est espérée au troisième trimestre 2026, sous réserve des audits, autorisations réglementaires et approbations des assemblées générales.
SSE est un acteur historique des explosifs civils en Europe, fort de plus de 125 ans d'existence. Le groupe réalise environ 135 MCHF chiffre d'affaires en Europe centrale et occupe des positions de leader ou co-leader en Suisse, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Roumanie, où EPC n'est pas présent. Les implantations géographiques des deux groupes sont donc complémentaires. Comme EPC, SSE mise fortement sur les services de forage-minage, qui représentent plus de 40% du chiffre d'affaires du périmètre concerné.
Ce rapprochement vise à créer le leader européen des explosifs civils et à bâtir un acteur capable d'intégrer le Top 5 mondial du secteur. Les deux groupes entendent combiner croissance organique et acquisitions, tout en s'appuyant sur une structure financière renforcée grâce à leur génération de cash-flow et à la nature capitalistique de l'opération.
Valeurs associées
|243,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,83%
