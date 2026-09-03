La sous-performance des actions françaises appelée à durer, prévient Goldman

La sous-performance des actions françaises, qui font largement moins bien que le reste de l'Europe depuis plus de deux ans, est appelée à se prolonger avec l'incertitude liée à l'issue de l'élection présidentielle de 2027, préviennent jeudi les stratèges de Goldman Sachs.

Dans une note intitulée "Trop tôt pour se repositionner" parue plus tôt dans la journée, la banque d'affaires américaine rappelle que le CAC 40 a été l'indice européen le moins performant cette année, mais aussi en 2024 et 2025.

Sa hausse depuis le 1er janvier se limite ainsi à 1,6%, alors que l'indice STOXX Europe 600 s'est adjugé près de 8,7% dans l'intervalle.

Si Goldman reconnaît que les actions hexagonales pâtissent aujourd'hui d'une incontestable décote, la firme new-yorkaise juge que leurs valorisations ne sont pas encore devenues attractives pour autant.

"Les valeurs françaises ont baissé, mais elles ne sont pas encore bon marché", souligne Goldman. "Au vu de l'incertitude qui entoure la question de la dette, leurs cours pourraient encore chuter de plus de 10%", estiment les équipes emmenées par le stratégiste vedette de la banque, Peter Oppenheimer.

68% de chances de victoire pour Marine Le Pen

Alors que le spread de taux entre les OAT et les Bunds atteint des sommets depuis plusieurs années, la décote des actions françaises continue, elle, d'évoluer en ligne avec ses niveaux historiques, poursuit l'établissement financier.

"Au final, qu'il s'agisse des multinationales ou des entreprises locales, les actions françaises ne représentent pas de véritable opportunité d'achat à leurs niveaux de cours actuels", conclut Goldman.

La banque américaine indique donc s'attendre à ce que l'incertitude électorale maintienne la prime de risque française à un niveau élevé et prolonge la décote appliquée par les investisseurs à la France.

Alors que les prédictions établies par Polymarket n'accordent que 33% de victoire à Marine Le Pen, le modèle établi par ses propres économistes attribue à la candidate du RN une probabilité de succès de 68%, faisant d'elle la candidate favorite de l'élection.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 grappillait moins de 0,1% ce jeudi, faisant encore nettement moins bien que le DAX de Francfort ( 0,6%) ou le FTSE 100 à Londres ( 0,7%).