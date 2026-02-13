La société vénézuélienne PDVSA ne vendrait du pétrole qu'à des entreprises titulaires d'une licence individuelle, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

PDVSA limite les ventes de pétrole aux entreprises titulaires d'une licence individuelle, ce qui affecte les exportations

*

Les banques américaines hésitent à financer le commerce du pétrole vénézuélien en raison de la complexité des licences

*

Certains acheteurs potentiels attendent également des autorisations internes de conformité

par Arathy Somasekhar et Marianna Parraga

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a refusé de vendre du pétrole à des sociétés ne disposant pas de licences américaines individuelles au cours des deux dernières semaines, ont déclaré à Reuters quatre sources de sociétés cherchant à acheter des cargaisons, limitant ainsi les exportations et empêchant le pays de vider plus rapidement ses réservoirs de stockage qui débordent.

Le mois dernier, Washington a accordé à la fois une licence générale autorisant les exportations de pétrole et des licences individuelles aux négociants Trafigura et Vitol pour exporter du pétrole d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ces licences font suite à une licence américaine restreinte accordée à Chevron CVX.N l'année dernière pour exporter du brut vénézuélien vers les États-Unis.

Le Venezuela dépend des recettes des exportations de pétrole et a besoin du produit des ventes pour faire fonctionner son gouvernement. Les licences générales sont destinées à exempter les entreprises des sanctions américaines sur l'industrie pétrolière vénézuélienne, que Washington a assouplies depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le mois dernier. Toutefois, les acheteurs de pétrole vénézuélien affirment que la licence générale n'a pas facilité le commerce autant que nécessaire. La nature générale de la licence générale a laissé de nombreuses conditions ouvertes à l'interprétation, soulevant des questions sur ce qui est autorisé et ce qui est interdit, ont déclaré des sources.

Les dirigeants de PDVSA ont besoin de conseils précis de la part des États-Unis sur les sociétés avec lesquelles ils peuvent commercer et de conditions commerciales plus claires afin de pouvoir suivre les cargaisons et sécuriser les recettes, ont-elles déclaré.

Les banques américaines se sont également montrées réticentes à financer les transactions pétrolières vénézuéliennes, ont indiqué trois sources, citant la nature complexe des licences.

"Certaines banques ne veulent peut-être pas prendre le risque de traiter dans le cadre de ces licences, ou ne pensent peut-être pas que l'activité est autorisée... Les banques font peut-être preuve de plus de diligence raisonnable", a déclaré l'une des deux sources. Pour l'instant, la réticence des banques à financer le commerce du pétrole vénézuélien ne signifie pas grand-chose pour les plus grands négociants du monde, qui ont généré des milliards de dollars de bénéfices ces dernières années et sont inondés de liquidités. En revanche, elle risque de compliquer la tâche des acteurs plus modestes qui décideraient de participer au commerce du pétrole vénézuélien.

La Maison Blanche a déclaré vendredi à Reuters que l'administration Trump avait délivré plusieurs licences générales à une vitesse record en raison de l'intérêt massif des compagnies pétrolières et gazières pour investir dans l'infrastructure énergétique du Venezuela.

"L'équipe du président travaille 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes des compagnies pétrolières et gazières", a déclaré la porte-parole Taylor Rogers. Les départements américains de l'énergie et du trésor, ainsi que PDVSA, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a délivré vendredi deux licences générales supplémentaires permettant aux producteurs de pétrole et de gaz d'opérer au Venezuela. Cette mesure, qui permettra à Chevron CVX.N , BP

BP.L , Eni ENI.MI , Shell SHEL.L et Repsol REP.MC - ainsi qu'à d'autres entreprises - d'étendre leurs activités, constitue le plus grand assouplissement des sanctions visant la production à ce jour.

RÉPONSES AUX QUESTIONS POUR L'INSTANT Dans une foire aux questions publiée la semaine dernière, le Trésor a indiqué que les transactions de vente de pétrole devaient respecter des conditions commercialement raisonnables ou "conformes aux normes du marché et de l'industrie en vigueur."

Il a également déclaré qu'"une institution financière peut se fier aux déclarations de son client selon lesquelles la transaction est conforme aux conditions de la licence 46, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir qu'il en est autrement." Il n'a pas donné plus de détails. Certains acheteurs potentiels attendent également des autorisations internes de conformité avant de s'engager avec PDVSA, selon des sources, car les termes sont clarifiés par le Trésor au fil du temps et les équipes juridiques les étudient. Les licences générales pour la vente et le commerce du pétrole ne permettent pas actuellement de négocier le remboursement de la dette avec les cargaisons de pétrole, comme le faisaient les autorisations précédentes. Cela pose un problème à de nombreux partenaires de PDVSA, dont le principal objectif immédiat est de récupérer les millions de dollars qui leur sont dus.

Selon les calendriers d'exportation de PDVSA mis à jour cette semaine, Vitol, Trafigura et Chevron continuent de se tailler la part du lion dans les exportations de pétrole du Venezuela, malgré les multiples réunions entre la compagnie nationale et d'autres sociétés, notamment des raffineurs aux États-Unis et ailleurs, en vue de négocier des achats directs.

Les exportations de pétrole vénézuélien ont atteint quelque 800 000 barils par jour en janvier, contre 498 000 bpj en décembre, selon les données d'expédition. Les niveaux restent toutefois inférieurs à la moyenne de l'année dernière, ce qui a empêché un écoulement massif des stocks accumulés.

Les négociants sont susceptibles de revendre le pétrole vénézuélien à l'Europe et à l'Asie, car les raffineurs de la côte américaine du Golfe du Mexique ont du mal à absorber l'augmentation rapide des expéditions de brut vénézuélien après que des millions de barils vénézuéliens ont été détournés de la Chine au cours des deux derniers mois.