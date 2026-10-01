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La société turque Kalyon Gunes Teknolojileri prévoit d'ouvrir une filiale aux États-Unis et une usine de fabrication de panneaux solaires
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 08:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société turque Kalyon Gunes Teknolojileri Üretim KLYPV.IS prévoit de créer une société et d'implanter une usine de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis afin d'étendre ses activités mondiales et d'accroître la part des ventes internationales dans son chiffre d'affaires total.

La société a indiqué mercredi soir dans un communiqué publié sur la plateforme turque d'information financière (KAP) que la nouvelle société américaine mettrait en place une usine de fabrication de produits solaires, conformément à la réglementation américaine.

Kalyon Gunes, qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes et équipements solaires photovoltaïques, prévoit également de mettre en place une structure de vente et de marketing sur le marché américain.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que cet investissement bénéficie d’incitations fiscales fédérales ainsi que de mesures de soutien au développement économique proposées aux niveaux de l’État et des collectivités locales.

Elle n’a pas précisé le montant de l’investissement prévu, l’emplacement de l’usine, sa capacité de production ni le calendrier de mise en service.

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