La société tchèque de défense CSG entre dans le STOXX 600

La société de défense CSG CSG.AS , nouvellement cotée, devrait entrer dans le STOXX 600 .STOXX dans le cadre d'un certain nombre de changements apportés à la composition de l'indice de référence paneuropéen, a déclaré le fournisseur de l'indice lundi en fin de journée.

STOXX précise que ces changements seront effectifs dès l'ouverture des marchés européens le 23 mars.

Voici la liste complète des changements:

* Entrent dans l'indice CSG, Pan African Resources PAFR.L , ING Bank Slaski INGP.WA , Aixtron AIXGn.DE , Technoprobe HOCM.L , Tauron TPE.WA , Valiant VATN.S , Benefit Systems BFT.WA , Pirelli PIRC.MI et Zabka Group ZAB.WA .

* Ont quitté l'indice Tecan TECN.S , Alten LTEN.PA , Grafton Group GFTU_u.L , Eurazeo EURA.PA , Hexpol HPOLb.ST , Greggs GRG.L , Amplifon AMPF.MI , Softcat SCTS.L , Azelis AZE.BR , Kinnevik KINVb.ST et Amrize AMRZ.N .