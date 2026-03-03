 Aller au contenu principal
La société tchèque de défense CSG entre dans le STOXX 600
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de défense CSG CSG.AS , nouvellement cotée, devrait entrer dans le STOXX 600 .STOXX dans le cadre d'un certain nombre de changements apportés à la composition de l'indice de référence paneuropéen, a déclaré le fournisseur de l'indice lundi en fin de journée.

STOXX précise que ces changements seront effectifs dès l'ouverture des marchés européens le 23 mars.

Voici la liste complète des changements:

* Entrent dans l'indice CSG, Pan African Resources PAFR.L , ING Bank Slaski INGP.WA , Aixtron AIXGn.DE , Technoprobe HOCM.L , Tauron TPE.WA , Valiant VATN.S , Benefit Systems BFT.WA , Pirelli PIRC.MI et Zabka Group ZAB.WA .

* Ont quitté l'indice Tecan TECN.S , Alten LTEN.PA , Grafton Group GFTU_u.L , Eurazeo EURA.PA , Hexpol HPOLb.ST , Greggs GRG.L , Amplifon AMPF.MI , Softcat SCTS.L , Azelis AZE.BR , Kinnevik KINVb.ST et Amrize AMRZ.N .

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

