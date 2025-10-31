La société taïwanaise MediaTek vise des milliards de dollars de revenus pour les puces d'accélération de l'IA d'ici 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

MediaTek 2454.TW , la plus grande société de conception de puces de Taïwan, prévoit de réaliser des revenus de plusieurs milliards de dollars grâce à ses puces ASIC d'accélération de l'IA d'ici 2027, a déclaré le directeur général vendredi, alors que la société s'oriente davantage vers le secteur des centres de données.

Le directeur général Rick Tsai a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels que MediaTek était sur la bonne voie pour générer un milliard de dollars de revenus à partir de ses puces d'IA en nuage en 2026, après que son premier projet d'ASIC d'accélération de l'IA ait été bien exécuté.

"Le premier projet nous rapportera plusieurs milliards en 2027", a déclaré Tsai. "Et pour un autre projet, nous commencerons à générer des revenus à partir de 2028 et au-delà"

Le marché total adressable (TAM) pour les puces ASIC pour centres de données est maintenant estimé à 50 milliards de dollars et MediaTek s'efforce de gagner une part de marché d'au moins 10 à 15 % au cours des deux prochaines années, a ajouté Tsai.

Lundi, son concurrent Qualcomm QCOM.O a dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données qui seront disponibles en 2026 et 2027.

MediaTek s'est associé à Nvidia NVDA.O pour co-concevoir la puce GB10 Grace Blackwell Superchip utilisée dans le DGX Spark de Nvidia, un supercalculateur personnel d'intelligence artificielle qui a été mis en vente ce mois-ci.

En septembre, Nvidia NVDA.O a déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O .

À la question de savoir si l'investissement de Nvidia dans Intel, son rival en matière de processeurs, aurait un impact sur la coopération future de MediaTek avec Nvidia, Tsai a déclaré qu'il ne pensait pas que la nouvelle affecterait les efforts conjoints des entreprises sur le GB10.

Vendredi, MediaTek a fait état d'un chiffre d'affaires de 142,1 milliards de dollars taïwanais au troisième trimestre (4,64 milliards de dollars), en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net a baissé de 0,5 % à 25,5 milliards de dollars taïwanais.

Les actions de MediaTek ont chuté de 7,4 % cette année, sous-performant une hausse de 22,6 % de l'indice de référence

.TWII . L'action a clôturé à plat vendredi avant la publication de ses résultats.

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , a relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière ce mois-ci sur la base de perspectives optimistes concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle, après avoir affiché un bénéfice record qui a dépassé les estimations du marché.

(1 $ = 30,5930 dollars taïwanais)