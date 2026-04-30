La société taïwanaise Delta Electronics met en garde contre la hausse des coûts face à l'explosion de la demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rediffusion pour les abonnés supplémentaires) par Wen-Yee Lee

Delta Electronics 2308.TW , l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation électrique et de refroidissement pour les centres de données IA, a averti qu'il s'attendait à une hausse des coûts au cours des prochains trimestres, en raison de la hausse des prix du pétrole et des pénuries persistantes de matériaux.

* La société a ajouté qu'il existait également des signes d'inflation alimentée par la demande en IA.

* La société a déclaré que ses capacités restaient limitées et qu'elle était en pleine expansion en Chine, en Thaïlande, aux États-Unis et à Taïwan.

* Elle a indiqué en février que ses dépenses d'investissement s'élevaient à 46,1 milliards de dollars taïwanais (1,46 milliard de dollars) en 2025 et a réaffirmé jeudi qu'elles seraient plus élevées cette année.

* Parmi les clients de Delta Electronics figurent Nvidia

NVDA.O et de grands fournisseurs de services cloud tels que Google et Meta Platforms.

* Delta Electronics est la deuxième entreprise la plus valorisée de la bourse de Taïwan, avec une capitalisation boursière de 178,46 milliards de dollars, derrière Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330.TW .

* Elle a annoncé un chiffre d'affaires de 159,35 milliards de dollars taïwanais au premier trimestre (5,02 milliards de dollars), en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, grâce au développement des centres de données d'IA. Sa marge brute a augmenté de 56 % en glissement annuel pour atteindre 59 milliards de dollars taïwanais (1,86 milliard de dollars).

* L'action Delta Electronics a progressé de 124,82 % depuis le début de l'année, surperformant largement la hausse de 34,4 % enregistrée par l'ensemble du marché .TWII . L'action de la société a clôturé sans changement jeudi, avant la publication de ses résultats.

(1 $ = 31,7170 dollars taïwanais)