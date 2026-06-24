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La société taïwanaise ASE annonce qu'elle augmente ses capacités pour répondre à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 06:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise ASE Technology Holding 3711.TW , premier fournisseur mondial de services d’encapsulation et de test de puces électroniques, augmente ses capacités de production pour répondre à la demande en matière d’IA, a déclaré mercredi son directeur des opérations, Tien Wu.

Voici quelques détails:

* M. Wu a indiqué que la holding ajoute 15 nouveaux sites cette année, dont six sites entièrement nouveaux pour ASE, sept pour sa filiale Siliconware Precision Industries, ainsi que des sites acquis en début d'année auprès de la société taïwanaise Innolux Corporation 3481.TW .

* M. Wu a réaffirmé que les dépenses d’investissement prévues pour cette année s’élèvent à8,5 milliards de dollarset pourraient dépasser ce montant.

* M. Wu a précisé que l’extension des usines ne concernait pas uniquement les deux prochaines années, mais s’inscrivait dans une perspective allant jusqu’en 2029 et au-delà, afin de répondre à la forte demande en matière d’IA.

* La société a indiqué qu’elle investissait aux États-Unis, avec deux usines de test en Californie et deux autres usines prévues.

* Concernant un investissement en Arizona à la demande d’un client particulier, M. Wu a déclaré que la société évaluait actuellement différents projets, mais qu’elle devait examiner attentivement les investissements à réaliser.

* Nvidia NVDA.O avait annoncé l’année dernière son intention de mettre en place une infrastructure de serveurs d’IA d’une valeur pouvant atteindre 500 milliards de dollars aux États-Unis avec des partenaires, dont Siliconware Precision Industries, filiale d’ASE, mais cette dernière n’a pour l’instant annoncé aucun projet d’investissement. Siliconware Precision Industries (SPIL) est l’un des principaux fournisseurs de boîtiers pour les puces d’IA NVDA.O de Nvidia.

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