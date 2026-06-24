La société taïwanaise ASE annonce qu'elle augmente ses capacités de production pour répondre à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société taïwanaise ASE Technology Holding 3711.TW , le plus grand fournisseur mondial de services d'encapsulation et de test de puces électroniques, augmente ses capacités de production pour répondre à la demande liée à l'intelligence artificielle, a déclaré mercredi son directeur des opérations, Tien Wu.
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