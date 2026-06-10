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La société suédoise Einride fait une entrée fracassante au Nasdaq
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions d'Einride ENRD.O , entreprise suédoise spécialisée dans les camions électriques et autonomes, ont bondi de 67,3 % pour atteindre 15,93 $ ** La société commence à négocier ses actions sur le Nasdaq après sa fusion avec la société SPAC Legato LEGT.A ** La fusion valorisait initialement ENRD à environ 1,8 milliard de dollars, valeur révisée par la suite à environ 1,35 milliard de dollars après un financement supplémentaire

** Parmi les investisseurs d'ENRD figurent la société suédoise EQT EQTAB.ST et Ericsson

** Parmi les clients de la société figurent Lidl, PostNord et Carlsberg; elle dispose actuellement d'environ 200 camions électriques

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