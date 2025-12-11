 Aller au contenu principal
La société sud-coréenne SK On et Ford Motor mettent fin à leur coentreprise américaine dans le domaine des batteries
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de SK Innovation et du contexte)

Le fabricant de batteries sud-coréen SK On a déclaré jeudi qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford Motor F.N pour leurs usines de batteries communes aux États-Unis.

SK On est une filiale de SK Innovation 096770.KS .

SK Innovation a déclaré qu'en vertu de cet accord, chaque société possédera et exploitera indépendamment les installations de production de la coentreprise.

Une filiale de Ford prendra la pleine propriété des usines de batteries dans le Kentucky, tandis que SK On prendra la pleine propriété et exploitera l'usine de batteries dans le Tennessee.

En 2022, SK On et Ford ont investi 11,4 milliards de dollars pour construire les usines de batteries communes aux États-Unis.

