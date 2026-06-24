La société sud-coréenne SK Hynix annonce son intention de lever 29 milliards de dollars lors d'une cotation d'ADR aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur la procédure de bookbuilding au paragraphe 2)

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars) via la cotation de certificats de dépôt américains (ADR) aux États-Unis, dans le but d’élargir sa base d’investisseurs et d’augmenter sa capacité de production de puces utilisées dans l’intelligence artificielle.

Ce montant est susceptible de varier à l’issue de la procédure de bookbuilding, a précisé SK Hynix dans un communiqué réglementaire. (1 $ = 1 544,1400 wons)