La société sud-coréenne SK Hynix annonce son intention de lever 29 milliards de dollars grâce à son introduction en bourse sous forme d'ADR aux États-Unis

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La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi son intention de lever 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars) grâce à la cotation de certificats de dépôt américains (ADR) aux États-Unis, dans le but d’élargir sa base d’investisseurs et d’augmenter sa capacité de production de puces destinées à l’intelligence artificielle. (1$ = 1.544,1400 wons)