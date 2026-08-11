La société sud-coréenne Samsung SDI annonce son intention de racheter la participation de GM dans la coentreprise spécialisée dans les batteries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI 006400.KS a annoncé mardi qu'il mettrait fin à son accord de coentreprise avec General Motors GM.N et qu'il racheterait la participation de 49,99% détenue par GM dans SDI-GM Synergy Cells Holdings.
Samsung SDI a indiqué dans un communiqué réglementaire qu'il prévoyait d'exploiter seul la société afin de répondre à la demande du marché, notamment en matière de batteries pour systèmes de stockage d'énergie (ESS) et de véhicules électriques (VE).
Samsung SDI a précisé que les modifications spécifiques apportées à son plan d’investissement n’avaient pas encore été finalisées.
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