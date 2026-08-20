La société sud-coréenne Kakao Mobility dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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La société sud-coréenne Kakao

035720.KS a annoncé jeudi que sa filiale de services de VTC, Kakao Mobility, avait déposé en toute confidentialité, le 2 juillet, une demande d’introduction en Bourse aux États-Unis.

Kakao a indiqué qu'elle envisageait de mettre en Bourse les actions détenues par la société de capital-investissement TPG sous la forme d'American Depositary Receipts (ADR).