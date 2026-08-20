 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société sud-coréenne Kakao Mobility dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Kakao

035720.KS a annoncé jeudi que sa filiale de services de VTC, Kakao Mobility, avait déposé en toute confidentialité, le 2 juillet, une demande d’introduction en Bourse aux États-Unis.

Kakao a indiqué qu'elle envisageait de mettre en Bourse les actions détenues par la société de capital-investissement TPG sous la forme d'American Depositary Receipts (ADR).

Valeurs associées

TPG RG-A
53,1800 USD NASDAQ +2,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1242 -5,91%
HAFFNER ENERGY
0,559 -12,79%
CAC 40
8 482,9 -0,22%
VALNEVA
3,049 +5,14%
Pétrole Brent
94,03 +2,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank