La société sud-africaine Barloworld constate des "violations apparentes" des contrôles américains à l'exportation après une enquête
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société sud-africaine Barloworld

BAWJ.J a déclaré mardi que son enquête sur les réglementations américaines en matière de contrôle des exportations a trouvé des "violations apparentes" de la société, auxquelles elle remédie par des actions non divulguées.

L'enquête a toutefois permis d'innocenter l'entreprise de toute violation des sanctions américaines.

Barloworld a déclaré avoir soumis le rapport final aux autorités américaines et conclu l'enquête, remplissant ainsi une condition essentielle pour son acquisition en cours.

L'offre de rachat par un consortium composé d'anciens cadres de la société et de l'investisseur saoudien Zahid Group a été annoncée plus tôt en juin et approuvée conditionnellement par la Commission de la concurrence sud-africaine en août.

