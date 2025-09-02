La société sud-africaine Barloworld constate des "violations apparentes" des contrôles américains à l'exportation après une enquête

La société sud-africaine Barloworld

BAWJ.J a déclaré mardi que son enquête sur les réglementations américaines en matière de contrôle des exportations a trouvé des "violations apparentes" de la société, auxquelles elle remédie par des actions non divulguées.

L'enquête a toutefois permis d'innocenter l'entreprise de toute violation des sanctions américaines.

Barloworld a déclaré avoir soumis le rapport final aux autorités américaines et conclu l'enquête, remplissant ainsi une condition essentielle pour son acquisition en cours.

L'offre de rachat par un consortium composé d'anciens cadres de la société et de l'investisseur saoudien Zahid Group a été annoncée plus tôt en juin et approuvée conditionnellement par la Commission de la concurrence sud-africaine en août.