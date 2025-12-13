 Aller au contenu principal
La société Strategy, qui accumule des bitcoins, reste dans le Nasdaq 100
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 02:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 8)

Le géant de l'accumulation de bitcoin s Strategy MSTR.O s'est accroché à sa place dans le Nasdaq 100 .NDX vendredi, poursuivant son séjour d'un an dans l'indice de référence à un moment où les analystes ont soulevé des questions sur son modèle d'affaires.

Certains observateurs du marché ont suggéré que le modèle d'entreprise pionnier de Strategy, qui consiste à acheter et à détenir des bitcoins et a engendré des dizaines d'imitateurs, ressemble davantage à celui d'un fonds d'investissement.

Les inquiétudes se sont accrues quant à la viabilité des sociétés de trésorerie cryptographiques, dont les actions se sont révélées extrêmement sensibles aux fluctuations du bitcoin.

Le Nasdaq a déclaré que Biogen BIIB.O , CDW Corporation

CDW.O , Globalfoundries GFS.O , Lululemon Athletica LULU.O , On Semiconductor ON.O et Trade Desk TTD.O ont été retirés de l'indice de référence de la bourse à forte composante technologique.

Parmi les nouveaux entrants figurent Alnylam Pharmaceuticals

ALNY.O , Ferrovial FERF.AS , Insmed INSM.O , Monolithic Power Systems MPWR.O , Seagate Technology STX.O et Western Digital

WDC.O .

Strategy a débuté en tant que société de logiciels, MicroStrategy, mais s'est orientée vers l'investissement en bitcoins en 2020. Elle a été intégrée au Nasdaq 100 en décembre dernier dans la sous-catégorie technologie de l'indice.

Le fournisseur d'indices mondiaux MSCI MSCI.N s'est également inquiété de la présence de sociétés de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices de référence. MSCI devrait décider en janvier d'exclure ou non Strategy et les sociétés similaires.

Les modifications apportées par le Nasdaq devraient entrer en vigueur le 22 décembre. L'indice Nasdaq 100 suit les plus grandes sociétés non financières cotées en bourse en fonction de leur capitalisation boursière.

Devises

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
397,4300 USD NASDAQ -3,68%
BIOGEN
174,1150 USD NASDAQ +0,94%
BTC/USD
90 291,0794 USD CryptoCompare -0,02%
CDW
144,9300 USD NASDAQ -3,29%
GLOBALFOUNDRIES
38,7450 USD NASDAQ -3,09%
INSMED
197,0100 USD NASDAQ +0,91%
LULULEMON ATHL
204,9700 USD NASDAQ +9,60%
MONOLITHIC POWER
946,5100 USD NASDAQ -3,56%
MSCI RG-A
551,030 USD NYSE +0,21%
NASDAQ 100 INDEX
25 196,73 Pts Index Ex -1,91%
ON SEMICONDUCTOR
54,9550 USD NASDAQ -1,81%
SEAGATE HLDGS
287,5700 USD NASDAQ -6,59%
STRATEGY RG-A
176,4500 USD NASDAQ -3,74%
THE TRADE DESK RG-A
36,6500 USD NASDAQ -1,00%
WESTERN DIGITAL
176,3400 USD NASDAQ -5,80%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
