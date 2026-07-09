La société spécialisée dans les voitures de luxe duPont Registry dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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La société spécialisée dans les voitures de luxe duPont Registry a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.