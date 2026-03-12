 Aller au contenu principal
La société serbe NIS demande une nouvelle dérogation aux sanctions américaines pour autoriser les importations de pétrole brut
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière serbe NIS NIIS.BEL , détenue par les Russes, a demandé aux Etats-Unis une nouvelle dérogation aux sanctions afin de pouvoir importer du brut en attendant la finalisation d'une vente à la compagnie hongroise MOL MOLB.BU , a indiqué la compagnie jeudi.

NIS exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie dans la ville de Pancevo, dans le nord du pays, et couvre 80 % des besoins en carburant du pays des Balkans.

L'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a imposé des sanctions à NIS en octobre dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

En décembre dernier , l'OFAC a donné à NIS jusqu'au 24 mars pour négocier la vente des participations majoritaires détenues par les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM . Elle a également accordé une dérogation permettant à la NIS d'importer du brut, qui expire le 20 mars .

"La demande (à l'OFAC) souligne l'importance des opérations régulières de la société pour l'économie (serbe), en particulier à la lumière des développements mondiaux et de la situation sur le marché mondial du pétrole, et indique des négociations avancées pour changer la structure de propriété de la NIS ", a déclaré la NIS dans un communiqué. Le 19 janvier, MOL a déclaré avoir signé un accord contraignant avec des sociétés russes pour racheter leur participation dans NIS. Gazprom et Gazprom Neft détiennent respectivement 11,3 % et 44,9 % de NIS. Le gouvernement serbe détient une participation de 29,9 %, le reste appartenant à de petits actionnaires et à des employés.

L'année dernière, le Kazakhstan était le principal fournisseur de brut de la Serbie, représentant près de 60 % des importations, suivi du Nigeria et de la Guyane. L'Irak était auparavant le principal fournisseur, avec plus de 50 % en 2022, mais cette situation a changé en raison des conditions du marché. Tout le brut importé arrive par tankers sur l'île croate de Krk et est ensuite transporté par l'oléoduc JANAF JANF.ZA .

