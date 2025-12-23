 Aller au contenu principal
La société russe Transneft prévoit une augmentation de 18 % du transit pétrolier via le CPC, qui atteindrait 74,4 millions de tonnes en 2025, selon RIA
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole via le réseau du Caspian Pipeline Consortium devraient augmenter de 18% pour atteindre 74,4 millions de tonnes métriques cette année, a rapporté mardi l'agence de presse RIA, citant Nikolai Tokarev, chef du monopole russe des oléoducs Transneft

TRNF_p.MM .

