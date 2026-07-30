La société russe Ozon met en garde contre les risques potentiels liés aux attaques de drones visant son concurrent Wildberries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions dans les paragraphes 1 à 6)

Ozon,la deuxième entreprisede commerce électronique de Russie , a mis en garde jeudi contre les risques potentiels de dommages à son infrastructure, alors que se poursuivent les attaques de drones ukrainiens contre les entrepôts de son principal concurrent, Wildberries.

« Parmi les risques opérationnels suivis régulièrement figure le risque de dommages éventuels aux composants de l’infrastructure résultant d’impacts externes », a déclaré Ozon dans un communiqué.

Ozon, qui est cotée à la Bourse de Moscou contrairement à Wildberries, une entreprise privée, a publié jeudi ses résultats du deuxième trimestre, indiquant que son chiffre d’affaires avait augmenté de 47% en glissement annuel pour atteindre 334,2 milliards de roubles (4,18 milliards de dollars).

Des drones ukrainiens ont frappé deux autres entrepôts de Wildberries dans les régions de Penza et d’Oudmourtie jeudi. L’entreprise a indiqué que les deux entrepôts avaient pris feu, que le personnel avait été évacué et qu’une personne avait été blessée.

Les précédentes attaques de drones ont endommagé au moins sept entrepôts de Wildberries ce mois-ci, détruisant environ 10% de la capacité de stockage de l’entreprise, perturbant ses activités et entraînant des pertes pour des dizaines de milliers de petites entreprises qui vendent des biens et des services via la plateforme. (1 $= 80,0000 roubles)