La société russe Gazprom Neft accepte provisoirement de vendre sa participation dans NIS à la société hongroise MOL

La Serbie attend des partenaires des Émirats arabes unis qu'ils se joignent à la transaction prévue

Les négociations se poursuivront jusqu'à la date limite du 24 mars

Le groupe russe Gazprom Neft

SIBN.MM a conclu un accord provisoire pour vendre sa participation majoritaire dans le raffineur de pétrole serbe NIS

NIIS.BEL au groupe hongrois MOL MOLB.BU , a déclaré lundi la ministre serbe de l'Energie, Dubravka Djedovic Handanovic.

Elle a précisé que l'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain (OFAC), qui a imposé des sanctions à NIS en raison de son actionnariat russe, devrait approuver la transaction, selon une déclaration au service de presse Video Plus.

MOL a déclaré dans un communiqué qu'elle avait signé un accord contraignant avec Gazprom Neft pour acheter la participation de 56,16 % de la société russe dans NIS.

NIS fournit environ 80 % du marché serbe des carburants et détient environ la moitié du segment de la vente au détail.

Djedovic Handanovic a déclaré que des partenaires des Émirats arabes unis devraient être impliqués dans le futur accord de vente, alors que les négociations se poursuivent en vue de la date butoir du 24 mars.

MOL a indiqué qu'elle était en pourparlers avec ADNOC pour que la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis devienne un investisseur minoritaire dans NIS.

MOL DEVRA MAINTENIR LA PRODUCTION DE L'UNIQUE RAFFINERIE DE SERBIE

Djedovic Handanovic a déclaré que MOL serait obligé de maintenir l'unique raffinerie de Serbie à Pancevo, exploitée par NIS, aux niveaux de production antérieurs et d'augmenter la production si nécessaire.

L'OFAC a imposé des sanctions à NIS en octobre dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine, forçant la raffinerie de Pancevo à cesser ses activités et suscitant des inquiétudes quant à l'approvisionnement national.

L'OFAC a accordé à NIS un sursis jusqu'au 23 janvier.

La société russe Gazprom détient une participation de 11,3 % dans NIS, tandis que son unité pétrolière sanctionnée Gazprom Neft en possède 44,9 %. Le gouvernement serbe détient 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires et des employés.