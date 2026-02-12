La société roumaine Nuclearelectrica donne le feu vert à la construction d'une centrale nucléaire SMR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur public roumain d'énergie nucléaire Nuclearelectrica ROSNN.BX a déclaré jeudi qu'il avait pris la décision finale d'investir dans une petite centrale à réacteurs modulaires, qui pourrait devenir le premier projet européen utilisant cette technologie.

Le projet, situé dans la ville de Doicesti, dans le centre de la Roumanie, comprendra six réacteurs, d'une capacité totale de 460 MW, et utilisera la technologie de la société américaine NuScale Power SMR.N . La société roumaine Nuclearelectrica détient 50 % des parts de la coentreprise.

La décision finale d'investissement concerne le premier réacteur, les cinq autres étant subordonnés au succès de la technologie. La date limite pour la finalisation du premier réacteur a été repoussée à 2030, contre 2029 initialement.

La société n'a pas précisé le coût de la centrale SMR.

La Roumanie cherche à réduire ses émissions de carbone afin d'atteindre les objectifs de réduction de l'UE et de renforcer sa sécurité énergétique, une question plus urgente depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

L'État membre de l'Union européenne utilise un mélange de gaz, de charbon, d'hydroélectricité, de nucléaire et d'énergies renouvelables pour produire de l'électricité et s'est engagé à éliminer progressivement le lignite, selon des conditions convenues en échange de fonds de l'Union européenne.

Nuclearelectrica possède deux réacteurs de 706 mégawatts qui utilisent la technologie canadienne CANDU, appartenant à AtkinsRealis ATRL.TO , anciennement connu sous le nom de groupe SNC-Lavalin, et qui représentent un cinquième de la production d'électricité de l'État de l'UE.

En 2024, elle a signé un contrat d'ingénierie principal de 3,2 milliards d'euros (3,80 milliards de dollars) pour construire deux réacteurs nucléaires supplémentaires de 700 MW d'ici 2032 avec un consortium de quatre entreprises, dont Fluor Corp FLR.N et Sargent & Lundy.

Les deux nouveaux réacteurs et le projet SMR doubleraient la capacité de production d'énergie nucléaire de la Roumanie, qui cherche à réduire ses émissions de carbone pour atteindre les objectifs de réduction de l'UE et renforcer sa sécurité énergétique.

(1 dollar = 0,8423 euro)