La société pétrolière serbe NIS, détenue par la Russie, demande une licence américaine pour reprendre ses activités

La compagnie pétrolière serbe NIS NIIS.BEL , détenue par la Russie et sanctionnée par les Etats-Unis, a déposé une demande auprès de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, afin d'obtenir une licence spéciale qui lui permettrait de poursuivre ses activités sans interruption, a déclaré la compagnie mercredi.

"Conformément à l'état d'avancement des négociations entre les actionnaires et les parties intéressées, une demande a été soumise à l'OFAC en vue d'obtenir une nouvellelicence qui permettrait à la société de poursuivre ses activités pendant que les négociations sur une solution durable pour NIS se poursuivent", indique le communiqué. L'OFAC a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe, y compris à Gazprom GAZP.MM en janvier, mais pour NIS, qui exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie, ces sanctions ont été reportées à plusieurs reprises et sont finalement entrées en vigueur le 8 octobre.

Dimanche , le président populiste de la Serbie, Aleksandar Vucic, a déclaré que la Serbie disposait de sept jours pour décider des mesures à prendre pour résoudre la crise avec NIS sans nationalisation. Washington cherche à ce que la Russie se désengage complètement de NIS et a accordé samedi aux propriétaires de la société une licence leur donnant trois mois pour trouver un acheteur . Gazprom Neft contrôle 44,9 % de NIS et Gazprom 11,3 %, tandis que la Serbie en détient 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires.