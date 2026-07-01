La société pétrolière irakienne Basra Oil Company signe un accord de confidentialité avec Chevron en vue d'évaluer le gisement de West Qurna 2

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La société pétrolière irakienne Basra Oil Company a signé mercredi un accord de confidentialité avec le groupe énergétique américain Chevron afin de réglementer l'échange de données en vue de l'évaluation du gisement pétrolier de West Qurna 2 et d'ouvrir la voie à de futures négociations de partenariat, a indiqué le ministère du Pétrole.

En février, Chevron (CVX.N) avait entamé des négociations exclusives avec l'Irak concernant le gigantesque gisement de West Qurna 2, se rapprochant ainsi de l'acquisition de ce gisement auprès de la société pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , soumise à des sanctions.