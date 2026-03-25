La société Navan, spécialisée dans les technologies du voyage, prévoit un chiffre d'affaires élevé en 2027 grâce à la demande de nouveaux clients

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(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2)

L'agence de réservation de voyages d'affaires Navan NAVN.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour 2027 supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande liée à l'intégration de nouvelles entreprises clientes sur sa plateforme.

Les actions de Navan ont augmenté de plus de 15 % dans les échanges après bourse.

La société basée à Palo Alto, en Californie, tire l'essentiel de ses revenus des grandes entreprises clientes, qui comprennent des sociétés dans les secteurs de l'IA et de la technologie, de l'industrie manufacturière et de la santé.

En février, Navan a signé avec Yahoo, qui a choisi la plateforme pour intégrer l'IA dans le processus de réservation de voyages et réduire ses dépenses de voyage de 7 à 10 %.

Navan prévoit un chiffre d'affaires pour 2027 compris entre 866 et 874 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes d'environ 839 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

le directeur financier Aurélien Nolf a déclaré à Reuters: " Nous constatons un excellent retour et un amortissement très intéressant de notre investissement dans les ventes et le marketing ", ajoutant que cela allait rester une priorité, Navan cherchant à recruter davantage de clients au cours de l'année à venir.

Les dépenses de vente et de marketing au cours du quatrième trimestre clos le 31 janvier ont plus que doublé, passant de 57 millions de dollars l'année dernière à 117,3 millions de dollars.

Au cours de la même période, les réservations brutes se sont élevées à 2,3 milliards de dollars, soit une hausse de 42 % par rapport à l'année dernière et un chiffre supérieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 2,14 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 34,7 % pour atteindre 178 millions de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 162 millions de dollars.

Navan pourrait également bénéficier d'une augmentation du coût des voyages en raison de la flambée des prix du pétrole due au conflit en cours au Moyen-Orient.

"Navan gagne plus d'argent lorsque le coût des voyages augmente, c'est un fait", a déclaré Aurélien Nolf. "Une hausse du prix de l'essence, par exemple, nous serait bénéfique à court terme", a-t-il ajouté.

L'entreprise de technologie du voyage a fait ses débuts sur le Nasdaq à 22 dollars par action en octobre, pour une valorisation d'environ 5,9 milliards de dollars. Depuis, sa valeur a chuté de 61,3 % pour atteindre 8,51 dollars par action à la clôture de mardi.