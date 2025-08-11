La société minière Gold Reserve demande à la justice américaine de procéder à l'audition de la vente aux enchères de Citgo

La société minière Gold Reserve

GRZ.V , cotée à Toronto, a demandé à un tribunal fédéral américain de procéder à l'audience de vente finale qui déterminera le gagnant d'une vente aux enchères d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, selon un document déposé.

La demande de Gold Reserve a été déposée lundi, à la suite d'une notification, la semaine dernière, d'une offre concurrente émanant d'un soumissionnaire non identifié. Une offre de 7,4 milliards de dollars faite par un groupe dirigé par une filiale de l'entreprise minière a été recommandée le mois dernier comme gagnante de l'appel d'offres, mais la juge du Delaware doit encore décider si elle l'approuve.